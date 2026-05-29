Чеченский министр опубликовал видео Белкисы Минцаевой, которая пыталась забрать дочь у бывшего мужа. Теперь она просит «не делать инфоповод» из ее семьи

Министр печати Чечни Ахмед Дудаев опубликовал видео Белкисы Минцаевой — матери двоих детей, которая обвинила бывшего мужа в похищении младшей дочери и просила помощи у Следственного комитета.

В 20-секундном ролике Минцаева обращается к телеграм-каналам и всем, кто пишет о ее семье. «С нами все хорошо, я жива-здорова, мои дети в том числе. Большая просьба не делать из нас инфоповод и не писать везде. Спасибо за понимание», — говорит Минцаева.

Дудаев оставил в своем посте такую подпись: «Данное видео является ответом всем клоунам, выдающим себя за журналистов и правозащитников, а на самом деле занимающимся грантоедством и дешевым хайпом».

В апреле Белкиса Минцаева записала видеообращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Она рассказала, что ее бывший муж выкрал двоих их общих дочерей, когда те вместе с бабушкой были на каникулах в Чечне. Минцаева попросила помощи, чтобы забрать младшего ребенка (старшую дочь ей вернул суд). Это обращение правозащитники опубликовали после того, как Минцаеву шантажом вынудили приехать в Чечню, и она перестала выходить на связь.