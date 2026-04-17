В Чечне задержали и более двух суток удерживают в полиции Белкису Минцаеву, которую бывший муж обвинил в похищении дочери

В Чечне не выходит на связь мать двоих детей Белкиса Минцаева, которую бывший муж обвинил в похищении их общей дочери, сообщила 16 апреля правозащитная группа «Марем».

По данным правозащитников, Минцаеву шантажом вынудили прилететь в республику и она уже более двух суток находится в отделе МВД по Надтеречному району без связи, хотя у полиции нет никаких оснований удерживать ее.

Правозащитная организация опубликовала обращение Белкисы Минцаевой к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, записанное несколько дней назад. В нем она рассказывает, что живет в Новосибирске, и два года назад ее бывший муж Сулим Дильмуханов выкрал их общих дочерей, когда они вместе с бабушкой были на каникулах в Чечне.

Минцаева подала в Новосибирске заявление об определении места жительства детей. Суд разрешил матери забрать старшую дочь (сейчас ей 14 лет), но младшую, которой на тот момент не было девяти лет, оставил с отцом. Разбирательства продолжились.

6 апреля Минцаева поехала к младшей дочери в Чечню, и та сказала, что хочет вернуться к матери и сестре в Новосибирск. Минцаева забрала дочь и улетела. Приехав в Новосибирск, она узнала, что бывший муж написал заявление о похищении на нее и на ее знакомого, который был с ней, когда она забирала дочь. По словам Минцаевой, знакомый уже задержан, а ей самой и ее родственникам звонят с угрозами от бывшего мужа. После этого, как пишет «Марем», Минцаеву шантажом вынудили приехать в Чечню «на разговор», задержав в том числе ее брата. Где сейчас находятся ее дочери, неизвестно.