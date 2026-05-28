В России стали вдвое чаще задерживать авиарейсы. Число отмененных рейсов выросло в четыре раза

Количество длительных задержек авиарейсов за неполные пять месяцев 2026 года в России выросло в среднем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число отмен — в четыре раза, число отмен после задержек — более чем в три раза. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты «АльфаСтрахования».

По данным компании, число рейсов с задержкой от 60 минут выросло в 1,9 раза (до 48,6 тысячи), от двух часов — в 2,1 раза (26,5 тысячи), от трех часов — в 2,3 раза (17,3 тысячи).

Длительных задержек рейсов — от четырех часов и более — стало больше почти в 2,4 раза (12,4 тысячи рейсов).

«Коммерсант» отмечает, что сбои в расписании в 2026 году начались в январе из-за аномальных снегопадов, затем ситуация осложнилась из-за массовой отмены рейсов в связи с войной на Ближнем Востоке. Еще одна причина задержек и отмены рейсов — атаки украинских беспилотников, из-за которых аэропорты временно закрываются.

Собеседники газеты в нескольких крупнейших аэропортах подтвердили показатели отмен рейсов, добавив, что авиакомпании научились гибче планировать и переделывать расписание. В частности, они стали чаще заранее отменять задерживаемые по цепочке рейсы и уведомлять об этом пассажиров вместо того, чтобы накапливать их в терминалах.

В Минтрансе отказались раскрыть статистику Росавиации по динамике задержек и отмен. В ведомстве заявили, что ограничения «стали переноситься легче, чем раньше».

В двух неназванных авиакомпаниях сказали «Коммерсанту», что обеспокоены ростом издержек из-за простоя самолетов во время задержек, и заявили о необходимости мер господдержки. В Минтрансе в свою очередь сообщили, что издержки из-за ограничений, вводимых во время атак беспилотников, составляют «менее 1% в структуре общих расходов» перевозчиков, поэтому вопрос о прямой компенсации ущерба сейчас не стоит.

Аэропорты в российских городах регулярно закрываются из-за опасности атак украинских беспилотников. Так, 8 мая в южной части России прекратили работу 13 аэропортов — после того, как беспилотник попал в административное здание филиала компании «Аэронавигация Юга России». Полностью работа аэропортов была восстановлена только к утру 10 мая.

