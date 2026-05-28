Частным компаниям в России разрешили закупать крупнокалиберное вооружение и технические средства для защиты от атак беспилотников. Это зенитные артиллерийские комплексы, турели, радиолокационные средства и комплексы радиоэлектронной борьбы, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Раньше бизнес мог покупать для своих охранников только «средства пассивной защиты объектов», включая стрелковое оружие.

Власти рассчитывают, что новые правила, принятые «на государственном уровне», позволят быстрее обеспечивать оружием и техникой мобильные огневые группы. Их формируют из резервистов, добровольцев и сотрудников частных предприятий для защиты гражданской инфраструктуры от дронов.

Один из источников РБК утверждает, что такие группы «демонстрируют высокую эффективность при перехвате беспилотников самолетного типа».

Тему покупки бизнесом крупнокалиберного оружия для защиты от беспилотников на встрече с Владимиром Путиным 26 мая обсуждал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и будущий бизнес-омбудсмен Александр Шохин. Он среди прочего говорил о необходимости утвердить понятные схемы финансирования таких покупок.

По данным РБК, сейчас мобильные огневые группы формируют в большинстве регионов европейской части России. Их количество начали наращивать после того, как украинские беспилотники стали все чаще наносить удары по территории вдали от линии фронта.