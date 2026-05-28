Российские информагентства стали намного реже писать о Путине. Он почти перестал ездить по стране и за границу

С начала 2026 года государственные информационные агентства ТАСС и РИА Новости, а также «Интерфакс» резко сократили число новостей о Владимире Путине, следует из подсчетов «Агентства».

ТАСС в феврале упомянул Путина в своем телеграм-канале 166 раз против 387 упоминаний годом ранее, в марте — 235 раз (год назад — 506), в апреле — 262 раза (год назад — 429).

РИА Новости в январе упомянуло Путина 129 раз, тогда как в том же месяце год назад — 207 раз. В феврале в телеграм-канале агентства вышло 105 новостей с упоминанием Путина, а в феврале 2025 года их было 328.

В телеграм-канале «Интерфакса» в феврале вышел 31 пост о Путине, годом ранее агентство о нем рассказывало 109 раз за месяц.

Число публикаций стало падать сразу после сообщения российских властей об атаке украинских дронов на резиденцию Путина на Валдае. О ней власти объявили в конце 2025 года, Украина назвала эти сообщения «ложью», а президент США Дональд Трамп сказал, что не верит, что такой удар был. При этом источник «Проекта», близкий к Кремлю, считает, что в тот период Путин сильно переживал из-за своей безопасности.

Как ранее писало «Агентство», Путин практически перестал ездить в российские регионы. По данным на 21 мая, последней поездкой Путина в российский регион (за пределы субъектов, где сейчас находятся основные президентские резиденции) стал однодневный визит в Самару 6 ноября 2025. Продолжительное время президент РФ не ездил и за границу. После посещения Туркменистана в декабре 2025 года Путин поехал за границу только в мае, отправившись в Китай на встречу с Си Цзиньпином.

В начале мая сразу несколько СМИ («Важные истории», CNN, Financial Times) со ссылкой на отчет разведки одной из европейских стран написали, что , которая отвечает за безопасность президента России, значительно усилила меры по защите Владимира Путина из-за того, что он опасается возможного покушения. В отчете говорится, что Путин проводит по несколько недель в модернизированных бункерах — в частности, в Краснодарском крае. Ни он, ни его семья больше не ездят в резиденции в Подмосковье и на Валдае.

