Российские информагентства стали намного реже писать о Путине. Он почти перестал ездить по стране и за границу
С начала 2026 года государственные информационные агентства ТАСС и РИА Новости, а также «Интерфакс» резко сократили число новостей о Владимире Путине, следует из подсчетов «Агентства».
ТАСС в феврале упомянул Путина в своем телеграм-канале 166 раз против 387 упоминаний годом ранее, в марте — 235 раз (год назад — 506), в апреле — 262 раза (год назад — 429).
РИА Новости в январе упомянуло Путина 129 раз, тогда как в том же месяце год назад — 207 раз. В феврале в телеграм-канале агентства вышло 105 новостей с упоминанием Путина, а в феврале 2025 года их было 328.
В телеграм-канале «Интерфакса» в феврале вышел 31 пост о Путине, годом ранее агентство о нем рассказывало 109 раз за месяц.
Число публикаций стало падать сразу после сообщения российских властей об атаке украинских дронов на резиденцию Путина на Валдае. О ней власти объявили в конце 2025 года, Украина назвала эти сообщения «ложью», а президент США Дональд Трамп сказал, что не верит, что такой удар был. При этом источник «Проекта», близкий к Кремлю, считает, что в тот период Путин сильно переживал из-за своей безопасности.
Как ранее писало «Агентство», Путин практически перестал ездить в российские регионы. По данным на 21 мая, последней поездкой Путина в российский регион (за пределы субъектов, где сейчас находятся основные президентские резиденции) стал однодневный визит в Самару 6 ноября 2025. Продолжительное время президент РФ не ездил и за границу. После посещения Туркменистана в декабре 2025 года Путин поехал за границу только в мае, отправившись в Китай на встречу с Си Цзиньпином.
В начале мая сразу несколько СМИ («Важные истории», CNN, Financial Times) со ссылкой на отчет разведки одной из европейских стран написали, что ФСО, которая отвечает за безопасность президента России, значительно усилила меры по защите Владимира Путина из-за того, что он опасается возможного покушения. В отчете говорится, что Путин проводит по несколько недель в модернизированных бункерах — в частности, в Краснодарском крае. Ни он, ни его семья больше не ездят в резиденции в Подмосковье и на Валдае.