Норвегия присоединится к французскому «ядерному зонтику»

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Франции Эммануэль Макрон подписали оборонное соглашение, которое, в частности, предусматривает присоединение Норвегии к французской инициативе в сфере ядерного сдерживания, сообщает Reuters.

В рамках этой инициативы европейские страны смогут разместить на своей территории французские самолеты с ядерным оружием. К проекту «ядерного зонтика» ранее присоединились восемь стран: Бельгия, Германия, Греция, Дания, Нидерланды, Польша и Швеция, а также Великобритания, которая имеет собственное ядерное оружие.

Макрон впервые объявил о проекте европейского «ядерного зонтика» под эгидой Франции (единственная страна ЕС, обладающая ядерным оружием) в марте 2025 года. Спустя год президент Франции сообщил, что Париж увеличит количество ядерных боеголовок и больше не будет отчитываться о размере арсенала.

Макрон подчеркивал, что французская ядерная доктрина сохранит свои основы (строго оборонительный характер, отказ от ядерной войны, разграничение между обычными и ядерными вооружениями), но теперь в стратегии сдерживания будут участвовать другие страны ЕС.

«Чтобы сохранить свободу, мы должны внушать страх» Макрон заявил, что Франция будет наращивать ядерный арсенал. Потому что впереди — «эпоха ядерного оружия». Кратчайший пересказ

