Минюст США начал расследование против писательницы Джин Кэрролл, которая дважды выиграла у Трампа в суде

Министерство юстиции США начало расследование в отношении журналистки и писательницы Джин Кэрролл, которая дважды выигрывала суды против президента США Дональда Трампа.

Как сообщили источники CBS News, Минюст собирается проверить, лгала ли Кэрролл, когда заявила, что ее иски к Трампу никто не финансировал. Она заявила об этом под присягой в 2022 году. Однако позже выяснилось, что часть ее судебных издержек помог оплатить миллиардер, соучредитель LinkedIn Рид Хоффман. Он говорил, что это произошло уже после того, как Кэрролл обратилась в суд.

Расследование ведет прокуратура Северного округа штата Иллинойс. По словам источника, от дела отстранен исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш, представлявший Трампа в некоторых судебных разбирательствах.

Кэрролл подавала два иска к Дональду Трампу, обвиняя его в сексуализированном насилии и клевете. Оба раза она выиграла, в общей сложности ей присудили более 88 миллионов долларов.

Джин Кэрролл рассказывала, что в 1996 году в универмаге Bergdorf Goodman в Нью-Йорке Трамп предложил ей примерить нижнее белье, которое он рассматривал в качестве подарка для другой женщины. По словам Кэрролл, Трамп прошел вместе с ней в примерочную, где изнасиловал ее.

Присяжные не согласились с тем, что Трамп изнасиловал Кэрролл, но решили, что он совершил в отношении нее «сексуализированные действия». Сам Трамп отрицал обвинения.

