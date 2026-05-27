В Китае казнили Сюй Яо — бывшего главу отдела кинопроизводства компании-разработчика компьютерных игр и приложений Yoozoo Games, сообщает BBC News. Его признали виновным в том, что в 2020 году он отравил основателя и руководителя компании, миллиардера Линь Ци.

Сюй Яо был приговорен к смертной казни еще в 2024 году. 21 мая 2026 года приговор был приведен в исполнение. Эту информацию подтвердили в Yoozoo Games. В компании заявили, что «справедливость восторжествовала».

Линь Ци основал Yoozoo Group в 2009 году, компания известна, в частности, благодаря игре «Game of Thrones: Winter Is Coming», созданной по мотивам одноименного сериала. 17 декабря 2020 года он попал в больницу, а через девять дней умер. Ему было 39 лет.

Позже полиция Шанхая сообщила, что Линь Ци был отравлен. По подозрению в гибели бизнесмена задержали Сюй Яо. Он работал в Yoozoo над сериалом «Задача трех тел» — адаптацией одноименного романа китайского писателя-фантаста Лю Цысиня. В 2015 году компания приобрела права на экранизацию романа и собиралась экранизировать книгу самостоятельно, но в сентябре 2020 года договорилась с Netflix о выпуске сериала по ней.

Перед отравлением между руководителем компании и его подчиненным произошел конфликт — из-за того, что Линь Ци решил передать управление бизнес-операциями другим менеджерам, а не Сюй Яо. После этого Сюй Яо добавил яд в еду руководителя, сообщало Associated Press Из-за его действий, как отмечает BBC, пострадали еще несколько сотрудников компании.

Линь Ци был посмертно указан в качестве одного из исполнительных продюсеров сериала «Задача трех тел».

