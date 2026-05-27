Суд в Вердене приговорил бывшую участницу немецкой леворадикальной террористической организации «Фракция Красной армии» ( ) Даниэлу Клетте к 13 годам лишения свободы за участие в серии вооруженных ограблений супермаркетов и инкассаторских машин.

С 67-летней Клетте сняли обвинения в покушении на убийство, связанное с одним из ограблений в 2015 году. Тогда, несмотря на стрельбу, никто не пострадал. Обвинений в терроризме Клетте также удалось избежать — сроки давности по ним уже истекли.

Но бывшей участнице RAF грозит еще один судебный процесс. Прокуратура выдвинула новые обвинения против Клетте — в покушении на убийство. По данным Deutsche Welle, речь идет о нападениях в начале 1990-х годов.

Даниэлу Клетте задержали в феврале 2024 года. Более 30 лет ей удавалось жить в Берлине, в том числе в одном из его центральных районов Кройцберге, и скрываться от полиции.

По данным правоохранительных органов, около 20 лет Клетте жила под именем «Клаудиа Ивоне». Несмотря на то, что в ее отношении постоянно шли активные расследования, Клетте удавалось вести нормальную жизнь: гулять с собакой, давать уроки математики, посещать танцевальные занятия и отдыхать за границей.

После задержания в квартире Клетте нашли тайник с оружием, фальшивую базуку (ручной противотанковый гранатомет), поддельные документы, парики, золото и 240 тысяч евро наличными, которые, как предполагается, она получила в результате ограблений.

Сама Клетте во время суда напрямую не подтвердила, что состояла в RAF. Во время процесса в Кройцберге появились плакаты в поддержку подсудимой, прошли демонстрации в знак солидарности с ней, группа сторонников Клетте также приходила на заседания.

