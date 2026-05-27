Судебные приставы взыскали 300 тысяч рублей с Артемия Лебедева, назвавшего Лигу безопасного интернета «****** [фигней] на палке»

Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в телеграме 27 мая, что судебные приставы взыскали с блогера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей компенсации по иску Мизулиной о защите чести и достоинства.

Мизулина заявила, что перечислила полученные деньги в фонд «Народный фронт. Все для победы», который поддерживает россиян, участвующих в войне.

Лефортовский суд Москвы в мае 2025 года частично удовлетворил иск Мизулиной, который она подала из-за интервью Лебедева журналисту Юрию Дудю. Суд посчитал, что их высказывания порочат честь Мизулиной. Тогда же суд постановил взыскать с Лебедева 300 тысяч рублей в качестве компенсации вреда, с Дудя — 200 тысяч. Мосгорсуд утвердил решение в октябре.

Внимание. В следующем абзаце есть мат.

Интервью Лебедева Дудю вышло 1 августа 2024 года. В нем Лебедев заявил, что «очень плохо» относится к Мизулиной, а ее деятельность «вредна для России». Лебедев говорил, что Лига безопасного интернета — это «хуйня на палке».

Кроме того, Дудь процитировал другое интервью Лебедева, в котором блогер произнес слово «Пиздулины». По словам дизайнера, это «эзопов язык для описания турбопатриотов».

После того, как Мизулина пригрозила Лебедеву судом, блогер извинился.

Артемий Лебедев — «гуманист и пацифист». Он считает, что «Путин спас Навального», но Пригожина все-таки убил Главные цитаты из трехчасового интервью Юрию Дудю для тех, кто не в силах его смотреть (понимаем вас)

