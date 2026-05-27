«Приготовьтесь вернуться на большак с Геральтом». CD Projekt RED анонсировали новое дополнение к «Ведьмак 3»
Польская игровая студия CD Projekt RED сообщила, что работает над новым дополнением к компьютерной игре «Ведьмак 3: Дикая Охота».
Новое дополнение будет называться «Баллады прошлого». CD Projekt RED работает над этим проектом вместе со студией Fools Theory. Разработчики пообещали выпустить «Баллады прошлого» в 2027 году сразу на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.
Сюжет, локация и герои дополнения пока не раскрываются. Из анонса следует, что в дополнении снова появится главный герой ведьмачьей саги — ведьмак, профессиональный убийца чудовищ Геральт из Ривии.
CD Projekt RED пообещали раскрыть больше информации о новом проекте в конце лета 2026 года.
CD Projekt RED разработала три части игры «Ведьмак» по фэнтези-серии польского писателя Анджея Сапковского. Последняя часть видеоигры — «Ведьмак 3» — вышла в 2015 году и стала культовой. В течение года после выпуска игры к ней вышли два дополнения «Каменные сердца» и «Кровь и вино».
В 2024 году студия представила сюжетный трейлер следующей видеоигры в серии — «Ведьмак 4». Главной героиней этой части будет приемная дочь Геральта из Ривии — Цири, ставшая ведьмачкой.