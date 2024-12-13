«Никаких богов, только чудовища» Вышел первый трейлер игры «Ведьмак 4» с Цири в главной роли

Польская студия представила сюжетный трейлер следующей видеоигры в серии «Ведьмак». Премьера прошла на церемонии награждения The Game Awards 2024 в ночь на 13 декабря. Создатели игры заявили, что «Ведьмак 4» — это «начало новой саги». Главной героиней стала Цири, чья история рассказывалась в предыдущей части игры — «Ведьмак 3: Дикая Охота». В CD Project сообщили, что Цири «отправляется в свой собственный путь, чтобы стать профессиональной истребительницей монстров». Судя по трейлеру, Цири прошла некие ведьмачьи мутации и начала использовать магические знаки, которыми ранее не владела. Из трейлера не ясно, появится ли в игре Геральт — главный герой первых трех частей «Ведьмака».

Сюжетный трейлер игры «Ведьмак 4» The Witcher

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