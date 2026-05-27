«Под видом моды ребенку могут транслироваться чуждые смыслы». Власти Томской области объяснили, зачем запретили иностранные надписи на школьной одежде

Департамент образования Томской области заявил, что запрет носить одежду с иностранными надписями, принятый в нескольких школах региона, призван уберечь детей от «чуждых и опасных» смыслов.

Запрет на ношение одежды с надписями на иностранном языке ввели как минимум два учебных заведения — «Губернаторский Светленский лицей» и школа № 1 в Кедровом. Издание «ВТомске» обратилось за комментарием в департамент образования области и получило такой ответ.

Сегодня на неокрепшие умы детей и подростков оказывается серьезное информационное давление. Под видом моды, шутки или безобидной фразы ребенку могут транслироваться чуждые и опасные смыслы. Поддавшись такому влиянию, он сам того не осознавая может надеть вещь с экстремистским принтом или деструктивным лозунгом.

В департаменте также отметили, что ребенок может не знать иностранного языка, а его родители, покупая одежду, могут не проверить «истинный смысл» надписи. Это, по мнению чиновников, может привести к ситуации, последствия которой способны «серьезно повлиять» на судьбу ребенка.

Самого распоряжения о введении запрета в открытом доступе при этом нет. Департамент образования не ответил, можно ли его где-то найти и обязательны ли эти меры для всех школ области.

«Мы просто физически не успеваем вести свои обычные уроки» Как изменилось школьное образование в России за годы войны? Пересказываем новое независимое исследование

