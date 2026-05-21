В Томской области ученикам лицея запретили носить одежду с иностранными надписями

Два учебных заведения в Томской области выпустили приказы о запрете носить одежду с надписями на иностранных языках.

Один из таких приказов опубликовал «Губернаторский Светленский лицей», он датирован 15 мая. В нем говорится, что правила внутреннего распорядка нужно дополнить пунктом, который запрещает «носить одежду с надписями на иностранных языках», если только эти надписи не являются частью зарегистрированного товарного знака и не противоречат «законодательству РФ и принципам общечеловеческой морали».

Этот приказ основан на указаниях департамента образования Томской области, однако самого документа в открытом доступе нет.

Аналогичный приказ был опубликован на сайте школы № 1 в Кедровом. В нем было написано, что одежда с иностранными надписями запрещается «в целях противодействия пропаганде противоправного поведения, радикализации, асоциальных идей». Сейчас на сайте указано, что «страница не найдена».

Первый заместитель председателя томской думы и замсекретаря регионального отделения «Единой России» Илья Леонтьев заявил, что ситуация с запретом «требует внимательного рассмотрения». «Не исключаю, что на местах могли несколько буквально или не вполне корректно истолковать рекомендации регионального департамента образования», — написал он. По его словам, нужно дождаться официального комментария самого департамента.

