FT: фонд Совета мира Трампа не получил средств от доноров. На восстановление Газы не потратили «ни одного американского доллара»

Финансовый фонд Совета мира, созданного Дональдом Трампом, за четыре месяца своего существования не получил никаких средств от доноров, пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника.

Представитель Совета заявил, что вместо использования финансового фонда, который управляется Всемирным банком, организация получает взносы напрямую через счет в банке JPMorgan. Собеседник журналистов отметил, что для финансирования было предусмотрено несколько вариантов, и доноры «предпочли использовать другие».

При этом, если о состоянии финансового фонда Всемирный банк обязан отчитываться перед донорами и членами Совета мира, то счета в JPMorgan это не касается. Представитель Совета мира уточнил, что орган представит финансовую отчетность исполнительному совету, когда «сочтет это подходящим».

Госдепартамент США собирается перераспределить около 1,2 миллиарда долларов помощи на проекты, связанные с деятельностью Совета мира. Однако эти средства пока не использованы. Еще около 50 миллионов долларов Госдеп планирует выделить Совету напрямую на операционные расходы, но и эти средства пока не перечислены.

Сама организация, как пишет FT, оказалась в юридическом и политическом тупике. Мирный план Трампа, под реализацию которого создавался Совет, включал три главных цели — разоружение ХАМАС, вывод израильских войск из Газы и восстановление сектора. Ни по одной из этих целей прогресса нет. На восстановление сектора Газы не было направлено «ни одного американского доллара», говорят два источника FT.

Совет мира задумывался как орган для управления сектором Газа после войны в соответствии с мирным планом Трампа. В январе 2026 года Трамп подписал устав Совета мира в присутствии лидеров стран Ближнего Востока и Южной Америки на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В феврале Трамп говорил, что страны, которые стали членами Совета, выделят более пяти миллиардов долларов на гуманитарную помощь и восстановление сектора Газа.

Помимо этого, странам, желающим участвовать в Совете мира, предлагалось внести по одному миллиарду долларов за пожизненное членство. Приглашения войти в Совет мира получили почти 60 стран, в числе которых были Россия, Беларусь и Украина. Путин говорил, что Россия готова передать Совету миллиард долларов из заблокированных в США российских активов даже «до решения вопроса об участии в составе и в самой работе» органа.

Трамп создал Совет мира. А все-таки: что это такое? Замена ООН? Клуб богатых стран? Или просто компания поклонников Трампа с лишним миллиардом долларов?

