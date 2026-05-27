Der Spiegel: США намерены существенно сократить свои вооружения в Европе. НАТО получит меньше самолетов и дронов

США объявили союзникам по НАТО, что планируют существенно сократить свой военный вклад в альянс. Как пишет со ссылкой на источники Der Spiegel, это стало неожиданностью для европейцев.

На прошлой неделе представитель Пентагона провел брифинг для высокопоставленных чиновников стран альянса. На нем шла речь о том, что США собираются сократить свои нынешние обязательства в рамках так называемой модели сил НАТО. Ее согласовали вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину. Модель определяет, к каким военным возможностям стран-членов альянса главнокомандующий силами НАТО в Европе может иметь прямой доступ для защиты континента.

Как отмечает Spiegel, в нынешней системе распределения США обеспечивали примерно половину военных возможностей НАТО. Европейские дипломаты предполагали, что США пойдут на постепенные корректировки, но решение Вашингтона оказалось более радикальным. США, в частности, хотят:

на треть сократить количество истребителей для НАТО;

предоставлять меньше стратегических бомбардировщиков;

отказаться от предоставления подводных лодок;

уменьшить свое участие в обеспечении альянса разведывательными и ударными беспилотниками.

Представитель Пентагона на брифинге заявил, что США сохранят ядерное сдерживание в Европе, но основную нагрузку по обычной обороне континента должны взять на себя европейцы.

Дональд Трамп и его администрация неоднократно заявляли, что США хотят ослабить свое участие в обеспечении безопасности союзников и переложить это бремя на их плечи, в том числе в вопросе обороны Украины от российской агрессии.

