Суд изъял имущество бывшего заместителя Шойгу Руслана Цаликова и его семьи на 5,5 миллиарда рублей

У бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова и его родственников изъято имущество стоимостью 5,5 миллиарда рублей. Такое решение, пишут «Осторожно, новости», принял Никулинский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры.

Государственные СМИ о решении суда не писали. РБК в начале мая сообщало, что заседание пройдет в закрытом режиме.

Генпрокуратура требовала изъять у Цаликова имущество, нажитое коррупционным путем. В том числе около трех миллиардов рублей на счетах «Сандоры», компании-подрядчика Минобороны РФ, и недвижимость в Московской области и Северной Осетии.

В иске фигурировали дети Цаликова, а также Влада Марковская — мать бывшего пресс-секретаря Сергея Шойгу Россияны Марковской. На нее, следовало из иска, Цаликов оформил квартиру стоимостью почти 70 миллионов рублей и два машиноместа.

Руслан Цаликов работал с Сергеем Шойгу в МЧС, аппарате губернатора Московской области и министерстве обороны. После того как Шойгу уволили из Минобороны в мае 2024 года, Цаликов также лишился поста.

В марте 2026 года Цаликова обвинили в создании преступного сообщества, легализации похищенных бюджетных денег, взяточничестве и растрате. Он находится под домашним арестом.

