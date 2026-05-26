Страны Балтии обратились к Украине за помощью в строительстве бомбоубежищ

Страны Балтии в последние недели обращались к украинским производителям оборонной продукции и экспертам по гражданской защите, чтобы обсудить строительство бомбоубежищ, пишет Politico со ссылкой на директора Украинского совета оружейников Игоря Федирко.

«Это небольшие страны. Они пытаются найти лучшие решения на случай российской агрессии, если она произойдет. Чтобы обеспечить безопасность своих людей», — сказал Федирко.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил Politico, что его страна давно готовится к возможным атакам со стороны России и обладает достаточной экспертизой для защиты населения. Представитель МИД Литвы сообщил, что у ведомства нет информации о переговорах по поводу бомбоубежищ, однако отметил, что «опыт, полученный в Украине, представляет огромную ценность». Глава МИД Латвии на запрос о комментарии не ответил.

Гендиректор украинского производителя «Метинвест» Юрий Рыженков подтвердил, что его компания провела предварительные переговоры с правительствами стран Балтии о строительстве убежищ для защиты от возможных атак беспилотников. «Построить бомбоубежище может любой, но ценность представляет именно тактический опыт», — добавил Рыженков.

В последние несколько месяцев случаи вторжения беспилотников в воздушное пространство балтийских стран стали происходить все чаще. В Латвии один из упавших украинских дронов повредил нефтяной резервуар в городе Резекне недалеко от границы с Россией. Ряд инцидентов с дронами привел к отставке главы Минобороны страны, которое не смогло справиться с угрозой, а затем и к отставке правительства.

В Литве из-за воздушной тревоги в убежище были вынуждены укрыться члены правительства и президент страны Гитанас Науседа. После нескольких таких инцидентов с вторжением беспилотников глава МИД Украины Андрей Сибига приносил извинения балтийским странам.

