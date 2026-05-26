Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов, не предоставивших IP-адреса абонентов. Эту информацию используют для отслеживания VPN

Роскомнадзор начал выписывать штрафы операторам связи, не предоставившим данные об IP-адресах абонентов. Сообщать такую информацию в РКН операторов обязывает закон «О связи».

В марте, рассказали представители Роскомнадзора «Известиям», 1359 операторам направили извещения о необходимости предоставления данных об IP-адресах. По состоянию на 21 мая 85 операторам, не выполнившим требованиям, выписаны штрафы.

Закон обязывает передавать в РКН данные о смене IP-адреса в течение суток, а при наличии запроса Роскомнадзора по тем или иным конкретным адресам — в течение часа. РКН также требует информацию о местах использования IP-адресов с привязкой к муниципальному образованию и идентификаторы технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), через которые проходит трафик.

Сведения об IP-адресах, заявили в Роскомнадзоре, необходимы «для противодействия угрозам безопасности российского сегмента интернета, противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам».

Источник, близкий к одному из операторов, указал, что такие данные также позволяют определить, работает у пользователя VPN или нет.

«Медуза» заботится о том, чтобы вы могли читать все, что захочется, несмотря на ограничения Роскомнадзора. С обходом блокировок помогут наши инструкции — попроще и посложнее. Ну и конечно, вам нужен VPN! Чтобы не пропустить ничего важного и не потерять связь с «Медузой», скачайте наше приложение. Мы рядом и нам не все равно!

Представители рынка указали в беседе с «Известиями», что специальное оборудование, необходимое для оперативного информирования об изменении IP-адресов, стоит очень дорого. Кроме того, нужны дополнительные сотрудники. Дополнительные издержки в конечном счете могут отразиться на тарифах.

Весной 2026 года российские власти начали массово отключать мобильный интернет, а также блокировать телеграм под предлогом борьбы с мошенниками и защиты от ударов украинских дронов. Кроме того, в России попытались бороться с VPN. В частности, от крупных онлайн-платформ потребовали ограничить доступ на свои платформы пользователям с включенным VPN, пригрозив исключением из «белого списка». Кроме того, обсуждалось и введение платы за международный трафик, однако пока эти планы отложили.

Читайте также

Уже несколько месяцев блокировки интернета и телеграма портят жизнь миллионам россиян. Это про вас? Расскажите «Медузе», как за это время изменились ваши привычки

Читайте также

Уже несколько месяцев блокировки интернета и телеграма портят жизнь миллионам россиян. Это про вас? Расскажите «Медузе», как за это время изменились ваши привычки