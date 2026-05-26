На съезде психиатров России обсудили «зонтик трансгендерности» и «пятую колонну ЛГБТ-френдли врачей». Доклад об этом сделала дочь психиатра по делу Чикатило

Главный врач лечебно-реабилитационного научного центра Ольга Бухановская выступила на XVIII съезде психиатров России с докладом о «расстройстве трансгендерного спектра», в которое включила .

По ее словам, в «зонтик трансгендерности» также входят «трансвестизм фетишный», расстройство личности, шизотипическое расстройство, «шизофрения в сочетании с периодической ».

«Если так красиво сейчас говорят „расстройство аутистического спектра“, то мы можем сказать „расстройство трансгендерного спектра“, и туда входят все [эти] психические заболевания», — заявила Бухановская.

Причина «эпидемии трансгендерности» — «финансовые вливания и гранты», уверена врач. По мнению Бухановской, трансгендерные люди «проходят транс-инструктаж» у специальных кураторов, а затем имитируют «клинику ».

«Пропагандой трансгендерности» в России, заявила докладчица, занимается «пятая колонна медицины»: «транс (ЛГБТ)—френдли-врачи» (взрослые и детские психиатры, эндокринологи, гинекологи), «транс (ЛГБТ)-френдли-психологи», а также «транс (ЛГБТ)-френдли-лекторы». Последние, считает Бухановская, виноваты в том, что «продвигают в профессиональную среду, общество и сознание пациентов гендерную теорию и ».

Ольга Бухановская — дочь психиатра Александра Бухановского, известного эксперта по серийным убийцам и автора психологического портрета Андрея Чикатило. Бухановский занимался изучением трансгендерности еще с советских времен. Его ученик рассказывал, что к психиатру обратились как минимум 250 человек. Больше сотни из них смогли изменить пол в паспорте и пройти гормональную терапию, некоторым провели операции.

Заявления Ольги Бухановской на съезде психиатров во многом резонируют с официальной российской пропагандой. Власти России считают ЛГБТК+ «экстремистским международным движением». В действительности такого движения не существует.

Еще в 2023 году — после принятия закона о запрете «медицинских вмешательств, направленные на смену пола» — Российское общество психиатров подготовило проект клинических рекомендаций «Расстройства половой идентификации». В документе организация признала, что «вылечить» трансгендерных людей нельзя и рекомендовала направлять их на психотерапию. Эти рекомендации так и не вошли в список одобренных Минздравом РФ.

Россия и МКБ-11

В России отказались от внедрения самой современной классификации болезней — ради защиты «традиционных ценностей». Почему это решение — настоящая катастрофа для некоторых пациентов? 7 карточек