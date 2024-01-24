Российское общество психиатров предложило «лечить» трансгендерных людей психотерапией. Других законных способов помощи сейчас нет

Российское общество психиатров (РОП) подготовило проект клинических рекомендаций «Расстройства половой идентификации». На документ, который опубликовали в декабре 2023 года, обратил внимание «Коммерсант». Пока эти рекомендации не вошли в список одобренных Минздравом РФ.

В проекте документа РОП признает, что «вылечить» трансгендерного человека так, чтобы у него больше не было потребности в трансгендерном переходе, нельзя, как и нельзя предотвратить развитие этого состояния. Таким образом, пишут психиатры, при нынешнем законодательстве трансгендерным людям остается лишь психотерапия.

Целями психотерапии в РОП называют «выработку адаптационной модели поведения» и, возможно, «попытку примирения с врожденным полом». Среди подходов, к которым рекомендуется прибегать, называют, в частности, когнитивно-поведенческую терапию и терапию принятия и ответственности.

В то же время в клинических рекомендациях отмечают, что есть две категории людей, которым можно легально помочь иначе. Это:

люди с врожденными особенностями, генетическими или эндокринными заболеваниями, в результате которых нарушилось формирование половых органов (в этом случае разрешаются и хирургические вмешательства и назначение лекарственных препаратов);

люди, которым до 24 июля 2023 года провели хирургические вмешательства, направленные на изменение половых признаков, на основании заключения врачебной комиссии (им можно проводить заместительную гормональную терапию).

В июле 2023 года в России изменили сразу несколько федеральных законов с тем, чтобы ограничить права трансгендерных людей. Теперь запрещены медицинские вмешательства, которые могут потребоваться при трансгендерном переходе. Кроме того, сейчас трансгендерным людям нельзя сменить гендерный маркер в документах. Появилось также большое количество ограничений, которые касаются людей, успевших поменять документы.

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