Корабли ВМС США вновь начали сопровождать суда в Ормузском проливе

Военно-морские силы США начали сопровождать суда при проходе через Ормузский пролив, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей ВМС.

Первым американские корабли сопроводили греческий танкер, который перевозил два миллиона баррелей сырой нефти через пролив у побережья Омана. Судно застряло в Персидском заливе в начале марта, сейчас оно направляется в Индию.

Как отмечает издание, эта операция возобновляет «Проект Свобода» по проходу судов через Ормузский пролив, который США начали 4 мая и свернули спустя 36 часов из-за недовольства Саудовской Аравии.

Представители ВМС заявили, что в ближайшие дни американские корабли помогут примерно десяти судам, в том числе танкерам и контейнеровозам, которые собираются пройти через Ормузский пролив.

Ормузский пролив имеет важное значение для мировой экономики, поскольку обычно через него проходит одна пятая всех мировых поставок нефти. С начала войны США с Ираном пролив закрыт для большинства судов.

Трамп вновь грозит «стереть Иран с лица Земли» и пытается убедить всех, что США под силу открыть Ормузский пролив. Сработает ли этот план? Проблемы начались уже в день презентации новой стратегии

