Иран пригрозил ростом цен на нефть до 200 долларов за баррель после американских ударов

Мировые цены на нефть резко вырастут, если США продолжат свои «военные авантюры» на Ближнем Востоке, заявил представитель иранского военного командования Эбрагим Зольфагари.

«Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает только язык силы. Приготовьтесь к нефти по 200 долларов», — написал Зольфагари в соцсети X. Он также подчеркнул, что пока США наносят удары, «соглашения не будет».

Американское военное командование в ночь на 26 мая заявило, что США нанесли «оборонительные удары» по югу Ирана, в том числе по катерам, пытавшимся установить мины в Ормузском проливе, и пусковым площадкам ракет. При этом Центральное командование США подчеркнуло, что продолжает придерживаться режима прекращения огня.

США и Иран договорились о прекращении огня с 7 апреля и согласились начать работу над окончательным соглашением о мире. Одним из главных пунктов, по которым сторонам пока не удается договориться, является судоходство через Ормузский пролив. Иран закрыл Ормузский пролив после начала войны в конце февраля. США, в свою очередь, ввели блокаду иранских морских портов.

24 мая несколько американских СМИ сообщили со ссылкой на источники, что США и Иран договорились об открытии Ормузского пролива, но соответствующий меморандум еще не подписали.

Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти из стран Ближнего Востока. Закрытие пролива привело к резкому росту мировых цен на энергоносители. Власти Ирана ранее уже заявляли, что цены на нефть поднимутся до 200 долларов за баррель, однако пока они находятся у стодолларовой отметки.

