The New York Times: США и Иран договорились об открытии Ормузского пролива (но соглашения еще нет)

США и Иран достигли «принципиального соглашения», предусматривающего возобновление судоходства через Ормузский пролив, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Детали соглашения еще предстоит согласовать, и пока неясно, какой контроль Иран сохранит над проливом. При этом военный советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, которого цитируют иранские агентства, заявил, что исламская республика имеет «законное право» управлять проливом.

Днем ранее три высокопоставленных иранских чиновника говорили The New York Times, что Иран согласился на меморандум о взаимопонимании, предусматривающий возобновление судоходства через пролив. Взамен, по их словам, США снимут свою военно-морскую блокаду иранских портов. Соглашение также предусматривает прекращение боевых действий на всех направлениях, включая Ливан, добавили источники.

По данным источника The Washington Post, речь идет о рамочном меморандуме о взаимопонимании, который предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней, пока стороны работают над «окончательной сделкой». В рамках этих договоренностей Ормузский пролив будет разминирован и вновь открыт для судоходства. Но пока этот меморандум не подписан.

Сам Трамп в воскресенье, 24 мая, написал в соцсети Truth Social, что если он заключит сделку с Ираном, то «это будет хорошая и правильная сделка», а не «как при Обаме». «Наша сделка — полная противоположность. Но никто ее не видел и не знает, что она собой представляет. Она даже еще не до конца согласована», — добавил президент США.

Ормузский пролив, который до войны на Ближнем Востоке обеспечивал около одной пятой всех морских перевозок нефти в мире, заблокирован с конца февраля. Сначала его закрыл со своей стороны Иран, а затем США ввели блокаду иранских портов. Цена нефти Brent несколько месяцев не опускается ниже 100 долларов за баррель. Сейчас между США и Ираном установлен режим прекращения огня. США в рамках соглашения о мире настаивают на полном прекращении обогащения урана с иранской стороны, в Тегеране от этого отказываться не хотят.

