В Калининграде впервые объявили об опасности удара беспилотника

Жители Калининградской области 25 мая впервые получили сообщения об опасности удара беспилотника, сообщает «Клопс».

«Сработала система предупреждения. Все необходимые службы задействованы. Идет проверка», — сообщили в региональном правительстве.

Перед этим в калининградском аэропорту Храброво ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Другие подробности неизвестны.

Власти РФ неоднократно обвиняли страны Балтии в том, что Украина запускает беспилотники в направлении России, используя их воздушное пространство. Балтийские страны это отрицали.

Калининградская область расположена между территориями Польши и Литвы. Регион расположен более чем в 450 километрах от границы с Украиной.

