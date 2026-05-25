В Калининграде впервые объявили об опасности удара беспилотника
Жители Калининградской области 25 мая впервые получили сообщения об опасности удара беспилотника, сообщает «Клопс».
«Сработала система предупреждения. Все необходимые службы задействованы. Идет проверка», — сообщили в региональном правительстве.
Перед этим в калининградском аэропорту Храброво ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Другие подробности неизвестны.
Власти РФ неоднократно обвиняли страны Балтии в том, что Украина запускает беспилотники в направлении России, используя их воздушное пространство. Балтийские страны это отрицали.
Калининградская область расположена между территориями Польши и Литвы. Регион расположен более чем в 450 километрах от границы с Украиной.