РБК: пост заместителя министра обороны РФ занял Виталий Шулика из МВД

Генерал-полковник полиции Виталий Шулика назначен заместителем главы Минобороны РФ, сообщает РБК со ссылкой на источники. Он сменил Олега Савельева, который, по словам собеседников издания, покинувшего пост заместителя министра обороны «в связи с переходом на другую работу».

В должности замминистра Савельев возглавлял аппарат министерства обороны. До того как перейти на работу в Минобороны в 2024 году Савельев был аудитором Счетной палаты, а ранее работал под руководством нынешнего министра обороны Андрея Белоусова в Минэкономразвития.

Виталий Шулика окончил Краснодарское высшее военное училище и Военно-морскую академию им Н.Г. Кузнецова, служил в ВМФ. В структуре МВД он работал с 2009 года. Он, в частности, занимал должность заместителя начальника Управления «П» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и был начальником Управления оперативно-разыскной информации МВД России.

В конце 2017 года он стал заместителем министра внутренних дел, отвечая на этом посту за госзакупки и техническое оснащение. В 2019 году «Новая газета» писала, что Шулика задекларировал самый высокий доход среди руководителей силовых ведомств.

После того как Андрей Белоусов в мае 2024 года сменил на посту министра обороны Сергея Шойгу, многие высокопоставленные военные стал фигурантами уголовных дел о коррупции. Новые уголовные дела появляются и спустя почти два года после отставки Шойгу. Так в марте 2026 года фигурантом уголовного дела стал бывший замминистра обороны РФ Руслан Цаликов, которого называют самым близким соратником Шойгу.

Чистки в окружении Шойгу продолжаются. Руслана Цаликова — самого близкого его соратника — обвиняют в растрате и взятках. Z-блогеры ликуют и ждут падения самого Шойгу Суд проявил редкое снисхождение — Цаликова не отправили в СИЗО

