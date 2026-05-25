Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приехала в Киев с первым официальным визитом

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская утром 25 мая приехала в Киев с первым официальным визитом.

С вокзала Тихановская отправилась на Лукьяновское военное кладбище, где похоронена 24-летняя доброволец из Беларуси Мария Зайцева, погибшая на Донбассе.

«Для меня было очень важно начать этот визит именно с чествования человека, который отдал жизнь за свободу Украины и Беларуси», — написала Тихановская в своем телеграм-канале.

В программу визита Тихановской, пишет «Украинская правда», входят встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой, руководством Верховной Рады, дипломатами ЕС, а также открытие Миссии демократических сил Беларуси в Украине.

Владимир Зеленский пригласил Светлану Тихановскую в Киев во время их первой официальной двусторонней встречи, состоявшейся в январе 2026 года в Вильнюсе. До этого, как рассказывал президент Украины в интервью независимому белорусскому изданию «Зеркало», он общался с Тихановской на различных международных площадках.

Светлана Тихановская баллотировалась на пост президента Беларуси в 2020 году. Белорусский ЦИК объявил победителем выборов Александра Лукашенко. Оппозиция заявила о многочисленных фальсификациях и победе Тихановской. В Беларуси прошли самые массовые протесты за всю историю страны, которые были жестко подавлены. Тихановская была вынуждена покинуть страну.

Зеленский — о роли Беларуси в большой войне

«Когда гибнут украинцы, для них Беларусь — союзник агрессора» Зеленский впервые за время большой войны дал интервью белорусскому СМИ — независимому изданию «Зеркало». Вот что он сказал

Зеленский — о роли Беларуси в большой войне

«Когда гибнут украинцы, для них Беларусь — союзник агрессора» Зеленский впервые за время большой войны дал интервью белорусскому СМИ — независимому изданию «Зеркало». Вот что он сказал