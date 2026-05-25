FT: во время саммита Трампа с Си Цзиньпином самой напряженной темой стала ремилитаризация Японии. Лидер КНР говорил об этом «эмоционально и раздраженно»

Самой напряженной частью встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Пекине неожиданно для американской команды стало обсуждение Японии. Лидер КНР резко раскритиковал японского премьер-министра Санаэ Такаити за «ремилитаризацию» страны, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников FT, Си говорил «эмоционально и раздраженно» — и удивил американских чиновников, поскольку до саммита тема Японии в контактах с китайской стороной практически не поднималась.

В ответ на критику оборонных расходов Японии Трамп сказал, что Токио вынужден занимать более жесткую позицию в сфере безопасности из-за растущей угрозы со стороны Северной Кореи. Неизвестно, упоминал ли он в этом контексте Китай как главную угрозу безопасности для Японии.

Отношения между Пекином и Токио резко ухудшились после того, как Санаэ Такаити в ноябре 2025 года заявила, что возможное нападение Китая на Тайвань может представлять для Японии «экзистенциальную угрозу», которая оправдала бы применение японских вооруженных сил. В ежегодных оборонных докладах Япония в последние годы называет угрозу со стороны Китая более серьезной, чем угрозу со стороны Северной Кореи, отмечает FT. В проекте доклада на 2026 год Япония также выражает «серьезную обеспокоенность» углублением военного сотрудничества между Пекином и Москвой.

В апреле 2026 года Япония отменила ограничения на экспорт летального оружия. При этом запрет на экспорт в страны, где идут боевые действия, остался, но правительство отметило, что исключение может быть сделано для «особых обстоятельств». FT называл это «историческим поворотом» в политике Японии. Kyodo News писал, что это «существенный сдвиг» в оборонной политике страны, которая со времени поражения во Второй мировой войне позиционировала себя как «миролюбивое государство». Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что путь страны как мирного государства на протяжении более чем 80 послевоенных лет остается неизменным.

