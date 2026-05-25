Бывшего судью Верховного суда Виктора Момотова лишили неприкосновенности

Высшая квалификационная коллегия судей России лишила бывшего судью Верховного суда статуса судьи в отставке, оставив его без судейской неприкосновенности, сообщает «Коммерсант» 25 мая.

65-летний Момотов с 8 октября 2025 года находился в отставке, он покинул должность судьи по собственному желанию, когда прокуратура потребовала изъять у него 95 объектов недвижимости на девять миллиардов рублей.

Момотов отрицал, что изъятое имущество принадлежало ему. Выступая на заседании коллегии, он назвал случившееся катастрофой для него и его семьи:

После девяти месяцев публичного позора, бесчисленных бессонных ночей я стою перед вами. Вы меня достаточно хорошо знаете, я проработал 16 лет в Верховном суде… Неужели за эти 16 лет не было видно, как я живу, какие у меня доходы?! У меня квартира, машина, которой 14 лет, у меня даже загородного дома нет для «миллиардера».

Коллегия судей рассмотрела дело Момотова за полчаса, тайное голосование по его вопросу продолжалось несколько минут. Его уволили из судейского корпуса по отрицательным мотивам, лишив звания судьи в отставке.

Звание судьи в отставке дает право на пожизненное ежемесячное содержание, а также гарантии личной неприкосновенности, медицинское и санаторно-курортное обеспечение. В случае, если человека лишают такого статуса, эти гарантии утрачиваются.