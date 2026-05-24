Возле Белого дома вооруженный мужчина открыл стрельбу. Он убит агентами Секретной службы

В Вашингтоне на пересечении 17-й улицы и Пенсильвания-авеню, возле контрольно-пропускного пункта Белого дома, мужчина достал пистолет из сумки и открыл стрельбу.

Сотрудники Секретной службы, дежурившие на углу, открыли ответный огонь и ранили нападавшего. Его доставили в больницу, где он умер.

В результате стрельбы был ранен прохожий, но подробности о его состоянии неизвестны. Среди сотрудников Секретной службы пострадавших нет.

По данным источников CBS и NBC, стрелявшим был 21-летний Насир Бест, у которого были проблемы с психическим здоровьем. В июле 2025 года Бест уже пытался проникнуть в Белый дом, после чего был арестован и направлен в психиатрическое отделение.

Инцидент произошел около 18:00 по местному времени (01:00 по Москве). Дональд Трамп во время инцидента находился в Белом доме, однако, по словам представителя Секретной службы, «происшествие никак его не затронуло».

Сам Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил служащих за их «быстрые и профессиональные действия», а также написал, что стрелявший имел «склонность к насилию» и, возможно, «был одержим самым почитаемым символом нашей страны».

Инцидент с очередной стрельбой возле Белого дома произошел спустя месяц после того, как вооруженный мужчина открыл огонь на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. Стрелявший пытался прорваться через охрану, однако его задержали. Трамп не пострадал. Один из сотрудников Секретной службы получил ранения и был госпитализирован.

