Армения рассчитывает ввести безвизовый режим с Евросоюзом в течение двух лет, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время встречи с избирателями в рамках предвыборной кампании.

«Вопрос либерализации визового режима между Арменией и ЕС будет решен не позднее чем через два года», — сказал Пашинян.

По его словам, жители Армении смогут из аэропорта Ширака поехать в Ларнаку и нужно будет только «не забыть паспорт, а билет будет стоить всего два евро».

Армения последовательно сближается с Евросоюзом на протяжении последних лет. Обсуждение безвизового режима между Арменией и ЕС идет с 2024 года (но армянские власти должны для этого провести «существенные реформы в ключевых областях»), а в январе 2025-го парламент Армении одобрил законопроект об инициировании процесса вступления страны в Евросоюз. Сам Пашинян называет Евросоюз «ключевым партнером, поддерживающим фундаментальные реформы правительства Армении в последние годы».

7 июня в Армении пройдут парламентские выборы, а в начале мая Ереван принимал два саммита: сначала Европейского политического сообщества, а затем — первый в истории саммит Армения — ЕС. Туда приехали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Марк Карни, премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Молдовы Майя Санду, а также президент Украины Владимир Зеленский, что вызвало отдельное негодование Кремля.

