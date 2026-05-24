Албания вызвала российского посла из-за удара по дому в Киеве, где живет албанский дипломат

Посол России в Албании Алексей Зайцев вызван для дачи разъяснений после масштабного удара по Киеву, нанесенного Россией в ночь на 24 мая, заявил глава албанского МИД Ферит Ходжа.

Под удар попал жилой комплекс, где живет посол Албании в Украине, что «создало серьезную угрозу его жизни». «Это недопустимо!» — написал Ходжа.

«Албания решительно осуждает очередную жестокую и неизбирательную масштабную атаку с применением баллистических ракет и дронов, которую Россия осуществила минувшей ночью по гражданским объектам в Украине, полностью пренебрегая человеческой жизнью и элементарными нормами человечности», — говорится в заявлении министра иностранных дел страны.

В результате масштабного удара ракетами и дронами в ночь на 24 мая в Киеве погибли два человека, пострадали более 70. Разрушения есть во всех районах города, повреждены здания музеев и культурных объектов; незначительные повреждения получило и расположенное в центре историческое здание МИД Украины. Также в эту ночь Россия в третий раз за войну применила ракету «Орешник», нанеся удар по Белой Церкви в Киевской области.

Война 1551-й день. Россия в третий раз ударила по Украине «Орешником»

