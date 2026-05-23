Российский дрон ударил по траурной процессии в Сумах

Один человек погиб в результате атаки российского дрона по траурной процессии в Сумах, сообщил глава военной администрации Сумской области Олег Григоров.

Как рассказали местные власти, удар по похоронной процессии, направлявшейся на одно из городских кладбищ, нанес днем 23 мая FPV-дрон на оптоволокне. Беспилотник взорвался на проезжей части рядом с автобусом, в котором ехали участники траурной процессии.

Изначально власти сообщали о девяти раненых. Четверым пострадавшим оказали помощь на месте. Остальных госпитализировали. Двое из них находились в тяжелом состоянии.

Обновлено. Число пострадавших от удара дрона по траурной процессии выросло до 12 человек.

