Германия предлагает Украине стать «ассоциированным членом» ЕС. Зеленский назвал это «несправедливым»

Президент Украины Владимир Зеленский направил европейским лидерам письмо, в котором назвал «несправедливым» предложение о предоставлении Киеву статуса «ассоциированного члена» Европейского союза. Об этом пишет агентство Reuters, журналисты которого ознакомились с содержанием письма.

Идею «ассоциированного членства» Украины в ЕС предложил канцлер Германии Фридрих Мерц — в качестве временного компромисса, пока Киев не удовлетворяет всем базовым критериям присоединения к сообществу.

По замыслу Мерца, Украина могла бы получить представительство в Европейском парламенте и Еврокомиссии — но без права голоса.

Вот что ответил на это Зеленский в письме лидерам ЕС:

Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском союзе, но оставалась безмолвной. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы двигаться вперед к полноценному и содержательному членству Украины в ЕС.

Украинский лидер считает, что отставка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который активно выступал против членства Киева в ЕС, создала возможность для существенного прогресса в переговорах Киева и блока.

Украина с конца 2023 года официально находится в статусе кандидата в Евросоюз, с которым ведутся переговоры — хотя фактически они до сих пор не начались.

Законодательство Евросоюза не предусматривает каких-либо вариантов «промежуточного» или «ограниченного» членства в сообществе.

