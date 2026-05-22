Глава ВТБ заявил, что «надо быть довольным» тем, как развивается в России экономика. И рассказал анекдот про 80-летнего мужчину, который жалуется на свист в ушах во время секса

Глава банка ВТБ Андрей Костин, комментируя состояние российской экономики, рассказал анекдот о 80-летнем мужчине, который пришел к врачу с жалобой на шум в ушах. Видео выступления Костина на конференции ассоциации банков России опубликовала радиостанция BFM.

Костин напомнил, что российские банки находятся под западными санкциями с 2014 года, однако, несмотря на это, они успешно развиваются.

«Мы накопили капитал, мы кредитуем экономику, все это работает. И на самом деле, конечно, военные расходы, мы тоже не можем этого не учитывать», — заявил Костин.

По его мнению, с учетом этих факторов «надо быть довольным, как у нас развивается экономика».

«В противном случае, извините, есть такой анекдот. Приходит к врачу пациент и говорит: „Доктор, у меня жалоба. Понимаете, когда я занимаюсь сексом, у меня свист в ушах“. „Вам сколько лет?“ „80“ [отвечает пенсионер]. „А вы что, аплодисментов ожидаете?“» — пошутил Костин.

