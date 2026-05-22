В одном из регионов России полиция составила об «ЛГБТ-пропаганде» и демонстрации символики на 13-летнего школьника, сообщает «Медиазона».

Журналисты специально не указали регион и имя ребенка, чтобы не раскрывать его данные. Известно, что речь идет о мальчике.

По словам адвоката, школьник показал некую картинку или видео другим детям или их родителям. Те написали заявление в полицию.

«Он не преследовал целью никакой пропаганды, он вообще не знает, что это такое. Шутка ради шутки вот так обернулась. Ребенок не задумался о последствиях, а у нас система понеслась работать», — объяснила юрист.

По закону к административной ответственности можно привлекать только с 16 лет, поэтому дело в отношении мальчика прекратили. Полиция передала материалы в комиссию по делам несовершеннолетних.

В итоге по протоколу об «ЛГБТ-пропаганде» школьнику вынесли предупреждение. По другому протоколу — о демонстрации экстремистской символики — члены комиссии решили, что ребенок «подлежит исправлению». Они подняли вопрос о переводе его в школу-интернат для малолетних правонарушителей.

Кроме того, мальчика, который, по словам адвоката, учится на отлично, участвует в олимпиадах и побеждает в творческих конкурсах, поставили на учет как малолетнего правонарушителя.

Адвокат подала в суд жалобы на решения комиссии по делам несовершеннолетних.

Кто занимается настоящей пропагандой среди школьников

Екатерина II раздавала земли в ДНР? Можно ли дискредитировать армию Древней Руси? И зачем Герцен ругал Америку? Пропаганда пробирается в учебники даже для средней школы. Вот как власти идеологически обрабатывают самых юных россиян

