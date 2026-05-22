13-летнего школьника обвинили в «ЛГБТ-пропаганде» и экстремизме. Его уже поставили на учет — и угрожают отправить в школу-интернат для правонарушителей
В одном из регионов России полиция составила протоколы об «ЛГБТ-пропаганде» и демонстрации экстремистской символики на 13-летнего школьника, сообщает «Медиазона».
Журналисты специально не указали регион и имя ребенка, чтобы не раскрывать его данные. Известно, что речь идет о мальчике.
По словам адвоката, школьник показал некую картинку или видео другим детям или их родителям. Те написали заявление в полицию.
«Он не преследовал целью никакой пропаганды, он вообще не знает, что это такое. Шутка ради шутки вот так обернулась. Ребенок не задумался о последствиях, а у нас система понеслась работать», — объяснила юрист.
По закону к административной ответственности можно привлекать только с 16 лет, поэтому дело в отношении мальчика прекратили. Полиция передала материалы в комиссию по делам несовершеннолетних.
В итоге по протоколу об «ЛГБТ-пропаганде» школьнику вынесли предупреждение. По другому протоколу — о демонстрации экстремистской символики — члены комиссии решили, что ребенок «подлежит исправлению». Они подняли вопрос о переводе его в школу-интернат для малолетних правонарушителей.
Кроме того, мальчика, который, по словам адвоката, учится на отлично, участвует в олимпиадах и побеждает в творческих конкурсах, поставили на учет как малолетнего правонарушителя.
Адвокат подала в суд жалобы на решения комиссии по делам несовершеннолетних.