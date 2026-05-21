Военные РФ показали, как в рамках учений доставили ядерные боеприпасы в Беларусь

Министерство обороны РФ заявило, что военные в ходе ядерных учений доставили боеприпасы в полевые пункты ракетной бригады в Беларуси.

Ведомство распространило видео, на котором показано, как военные грузовики едут по грунтовым и лесным дорогам, после чего их разгружают во время грозы. На последних кадрах виден оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

В Минобороны заявили, что военные «выполняют учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов», снаряжают комплекс «Искандер-М» ракетами носителями и «скрытно выдвигаются в назначенный район для подготовки к проведению пусков».

Россия ранее объявила, что с 19 по 21 мая Вооруженные силы РФ проведут учения по подготовке и применению ядерных сил. В рамках учений планировали отработать совместную подготовку и применение ядерного оружия, размещенного в Беларуси.

Минобороны Беларуси проводит учения частей боевого применения ядерного оружия с 18 мая.

Россия ранее объявила, что разместила в Беларуси тактическое (нестратегическое) ядерное оружие, которое могут применить как на поле боя, так и для ограниченного ядерного удара по удаленным объектам. Россия передала Беларуси комплексы «Искандер», которые могут быть носителями такого оружия.

Читайте также

Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Мы стали ближе к ядерной войне? Чем ответит Запад? А Беларусь теперь — ядерная держава? Обсуждаем с экспертом по ядерной политике Максимом Старчаком

Читайте также

Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Мы стали ближе к ядерной войне? Чем ответит Запад? А Беларусь теперь — ядерная держава? Обсуждаем с экспертом по ядерной политике Максимом Старчаком