В Брянской области под удар украинского беспилотника попал тепловоз. Погибли три сотрудника РЖД
Источник: РЖД
Три сотрудника «Российских железных дорог» погибли в результате удара украинского беспилотника по маневровому тепловозу на станции Унеча в Брянской области, сообщили в компании.
Погибли машинист Евгений Кожанов, помощник машиниста Вячеслав Харитончик и его сын, осмотрщик-ремонтник вагонов Даниил Харитончик.
О повреждениях в результате атаки в РЖД не сообщили. Местные власти лишь уточнили, что удар пришелся по объекту транспортной инфраструктуры.