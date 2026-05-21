В Брянской области под удар украинского беспилотника попал тепловоз. Погибли три сотрудника РЖД

Три сотрудника «Российских железных дорог» погибли в результате удара украинского беспилотника по маневровому тепловозу на станции Унеча в Брянской области, сообщили в компании.

Погибли машинист Евгений Кожанов, помощник машиниста Вячеслав Харитончик и его сын, осмотрщик-ремонтник вагонов Даниил Харитончик.

О повреждениях в результате атаки в РЖД не сообщили. Местные власти лишь уточнили, что удар пришелся по объекту транспортной инфраструктуры.

Война 1548-й день. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил Украине «ассоциированное членство» в Евросоюзе. Без права голоса — но с гарантиями безопасности

