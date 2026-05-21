Трамп заявил, что США направят дополнительные пять тысяч военных в Польшу

США отправят в Польшу дополнительные пять тысяч военнослужащих, объявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Такое решение он объяснил «успешными выборами нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, и нашими отношениями [с ним]».

Других подробностей он не привел.

В середине мая американское издание Army Times писало, что США отменили переброску в Польшу одной бронетанковой бригады, в которую входят более четырех тысяч военных. Информацию о том, что Вашингтон сократит численность американского военного контингента в Польше, подтверждали источники Politico. В Польше на ротационной основе дислоцируется более 10 тысяч американских военных.

в начале мая Трамп приказал вывести пять тысяч американских военных из Германии. Из-за этого решения численность американских войск в Европе вернется к уровню, который был до начала полномасштабной войны России с Украиной.