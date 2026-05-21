Российские войска нанесли удар по Днепру. Повреждены два многоэтажных дома, есть раненые

Как минимум 14 человек получили ранения в результате российского удара по Днепру, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа.

10 пострадавших доставили в больницу. Среди них — 13-летний подросток.

По предварительным данным, повреждены два многоэтажных дома. На месте удара произошел пожар.

Подробностей об ударе ВС РФ Ганжа не привел. Местные паблики опубликовали видео, как утверждается, попадания российского беспилотника по одному из многоэтажных домов в Днепре.

Внимание, в этом ролике есть мат.

хроника войны

Война 1548-й день. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил Украине «ассоциированное членство» в Евросоюзе. Без права голоса — но с гарантиями безопасности

