На Лубянке начали убирать искусственную лаванду, которую раскритиковали москвичи

В Москве на Лубянской площади начали убирать пластиковую лаванду, которая вызвала неоднозначную реакцию жителей города. Издание Msk1.ru опубликовало видео с Лубянки — на нем искусственные цветы меняют на горшки, предположительно, с живыми растениями.

Лабиринт с пластиковыми фиолетовыми цветами появился на Лубянской площади в начале мая. В мэрии конструкцию назвали «пышными лавандовыми полями».

Некоторые москвичи отмечали, что инсталляция рядом со зданием ФСБ «создает хорошее настроение» и напоминает им о французском Провансе. Другие раскритиковали искусственную лаванду за безвкусицу, бессмысленную трату денег, сравнили клумбы с кладбищем, а также жаловались на специфический запах пластика.

