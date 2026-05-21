Археолог, обнаруживший в Нидерландах предполагаемые останки дʼАртаньяна, спрятал их от властей. Его задержала полиция

Полиция Нидерландов задержала археолога Вима Дейкмана после того, как он отказался вернуть властям Маастрихта недавно обнаруженные в городе останки, которые, как предполагается, принадлежат знаменитому французскому мушкетеру дʼАртаньяну.

Дейкман более 40 лет работал археологом в Маастрихте и искал могилу Шарля Ожье де Баца, также известного как дʼАртаньян. Именно Дейкман обнаружил останки под полом церкви святых Петра и Павла.

О находке стало известно в марте. Найденные останки — кость плеча и два зуба — отправили в Германию для ДНК-исследование. Оно должно подтвердить, действительно ли речь идет о могиле дʼАртаньяна. О результатах пока не сообщалось.

По данным нидерландских СМИ, муниципалитет хотел отправить кость и зубы на исследование по почте. Дейкман выступил против. В итоге его знакомый доставил находку в Германию, но после анализа археолог забрал останки себе и отказался их возвращать.

20 мая полиция пришла домой к Дейкману и задержала его. После того как он раскрыл, где хранятся останки, его отпустили.

В прокуратуре подтвердили задержание, не раскрыв деталей. Ведомство сообщило, что археолога задержали в связи с проверкой законности раскопок и для задержания был «срочный повод». По данным De Telegraaf, в отношении Дейкмана проводится уголовное расследование.

Ранее между археологом и властями Маастрихта уже возникали конфликты. Чиновники обвиняли Дейкмана в том, что он проводил раскопки не по правилам. Археолог в ответ обвиняет власти в том, что они слишком активно вмешиваются в историю с находкой и приуменьшают его роль в обнаружении останков.

В Нидерландах нашли могилу дʼАртаньяна. Да, того самого А может, и не нашли. Но мы вам все равно расскажем — в подробностях — о том, каким был знаменитый мушкетер

