Адвоката Игоря Поповского, который защищал фигурантов «Болотного дела», задержали по делу о мошенничестве

В Москве задержали адвоката Игора Поповского по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), сообщили близкие к силовикам телеграм-каналы «База» и «112», а также Следственный комитет (который не называет имени задержанного).

По версии СК, адвокат в июне 2022 года заключил соглашение с жительницей Москвы, которую обвиняли в мошенничестве, а в апреле 2025 года убедил ее, что за денежное вознаграждение может прекратить уголовное преследование, оказав «влияние на должностных лиц органов прокуратуры и судебной системы».

СК утверждает, что Поповский получил от москвички шесть миллионов рублей, но не имел «реальной возможности» повлиять на решение суда и «не намеревался передавать деньги каким-либо должностным лицам».

Телеграм-канал «112» утверждает, что Поповский признал вину.

Игорь Поповский защищал анархиста Руслана Сидики по делу о подрыве железной дороги и атаке дронов на аэродром «Дягилево», Олега Архипенкова и других обвиняемых по делу о массовых беспорядках на Болотной площади, националиста Александра Поткина (Белова) и участника «Боевой организации русских националистов» (БОРН) Юрия Тихомирова, напоминает «Медиазона».