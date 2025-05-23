Военный суд приговорил анархиста Руслана Сидики к 29 годам колонии по обвинению в терактах

Судья 2-го Западного окружного военного суда приговорил к 29 годам лишения свободы 37-летнего анархиста Руслана Сидики, обвиненного в осуществлении терактов, изготовлении взрывчатки и обучении террористической деятельности. Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны» из Рязанского гарнизонного военного суда, где проходило выездное заседание по делу Сидики.

Согласно приговору, первые девять лет срока подсудимый проведет в тюрьме, а затем будет переведен в колонию строгого режима.

ФСБ объявила о задержании Сидики в декабре 2023 года. Следствие обвинило анархиста в подрыве поезда и атаке на военный аэродром под Рязанью по заданию украинских спецслужб, а также в том, что он ездил в Турцию и Латвию для обучения террористической деятельности и готовил третью атаку.

Сидики не отрицал обвинение в подрыве поезда и атаке на аэродром, но заявлял, что ничему не научился на встрече с украинцами в Турции и Латвии и больше взрывов не планировал.

В последнем слове он рассказал, что после задержания подвергся пыткам.

Гособвинение запрашивало для Сидики 30 лет заключения.

Читайте также

Анархист Руслан Сидики в 2023 году пустил под откос грузовой поезд — так как власти «отрезали возможности» для мирного антивоенного протеста В письмах из СИЗО он рассказал свою историю

Читайте также

Анархист Руслан Сидики в 2023 году пустил под откос грузовой поезд — так как власти «отрезали возможности» для мирного антивоенного протеста В письмах из СИЗО он рассказал свою историю