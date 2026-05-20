В мае нефтегазовые доходы России вырастут почти на 40% благодаря войне на Ближнем Востоке. Но этот год все равно пока хуже прошлого
Доходы России от нефти и газа в мае должны вырасти на 39% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достичь примерно 700 миллиардов рублей, пишет Reuters со ссылкой на собственные расчеты.
Рост нефтегазовых доходов агентство связывает с глобальным ростом цен на нефть, вызванным войной в Иране. Reuters отмечает, что нефтегазовые доходы составляют около пятой части всех поступлений в бюджет России.
Однако по сравнению с апрелем этого года доходы, как ожидается, снизятся примерно на 17% — из-за налоговых выплат на прибыль. Бюджет России также недополучает часть средств из-за роста субсидий нефтепереработчикам.
Вместе с этим период с января по май в 2026 году оказался хуже аналогичного периода 2025 года: по расчетам Reuters, нефтегазовые доходы за эти месяцы снизились примерно на треть и составили около трех триллионов рублей.
Прошлый год, как отмечает Reuters, тоже показал снижение: нефтегазовые доходы бюджета снизились на 24% до 8,48 триллиона рублей по сравнению с 2024-м. Это минимальный уровень с 2020 года, отмечает агентство.
Рост валютных поступлений от продажи нефти на фоне войны на Ближнем Востоке и топливного кризиса привел к укреплению рубля, отмечало агентство Bloomberg. Во втором квартале 2026 года российский рубль стал лидером среди валют, укрепившихся по отношению к доллару США. Однако российская экономика во многом ориентирована на экспорт, поэтому слишком крепкая национальная валюта может стать для нее проблемой.