В мае нефтегазовые доходы России вырастут почти на 40% благодаря войне на Ближнем Востоке. Но этот год все равно пока хуже прошлого

Доходы России от нефти и газа в мае должны вырасти на 39% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достичь примерно 700 миллиардов рублей, пишет Reuters со ссылкой на собственные расчеты.

Рост нефтегазовых доходов агентство связывает с глобальным ростом цен на нефть, вызванным войной в Иране. Reuters отмечает, что нефтегазовые доходы составляют около пятой части всех поступлений в бюджет России.

Однако по сравнению с апрелем этого года доходы, как ожидается, снизятся примерно на 17% — из-за налоговых выплат на прибыль. Бюджет России также недополучает часть средств из-за роста субсидий нефтепереработчикам.

Вместе с этим период с января по май в 2026 году оказался хуже аналогичного периода 2025 года: по расчетам Reuters, нефтегазовые доходы за эти месяцы снизились примерно на треть и составили около трех триллионов рублей.

Прошлый год, как отмечает Reuters, тоже показал снижение: нефтегазовые доходы бюджета снизились на 24% до 8,48 триллиона рублей по сравнению с 2024-м. Это минимальный уровень с 2020 года, отмечает агентство.

Рост валютных поступлений от продажи нефти на фоне войны на Ближнем Востоке и топливного кризиса привел к укреплению рубля, отмечало агентство Bloomberg. Во втором квартале 2026 года российский рубль стал лидером среди валют, укрепившихся по отношению к доллару США. Однако российская экономика во многом ориентирована на экспорт, поэтому слишком крепкая национальная валюта может стать для нее проблемой.

Читайте также

Последние недели ВСУ интенсивно бьют по российским нефтяным портам. Но доходы Кремля от продажи нефти только растут Почему так происходит? Объясняет Сергей Вакуленко (Carnegie Politika)

Читайте также

Последние недели ВСУ интенсивно бьют по российским нефтяным портам. Но доходы Кремля от продажи нефти только растут Почему так происходит? Объясняет Сергей Вакуленко (Carnegie Politika)