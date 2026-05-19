Рубль укрепился к доллару сильнее всех валют в мире. Это сокращает доходы российских экспортеров и бюджета

Российский рубль во втором квартале 2026 года стал лидером среди валют, укрепившихся по отношению к доллару США, сообщает агентство Bloomberg.

Так, с начала апреля рубль укрепился к доллару примерно на 12% и достиг отметки 72,6 рубля за доллар. Таким образом рубль вернулся к уровням начала 2023 года.

Нынешнее укрепление рубля агентство связывает с ростом валютных поступлений от продажи нефти на фоне войны на Ближнем Востоке и топливного кризиса.

Как отмечает Bloomberg, рубль второй год подряд отклоняется от официальных рыночных прогнозов, которые предсказывают девальвацию. Из-за этого некоторые аналитики считают рубль переоцененным.

Крепкий рубль, пишет агентство, все больше выглядит как часть современной российской экономики, это результат дисбаланса на финансовом рынке из-за санкций и жесткой денежно-кредитной политики России, которая должна компенсировать расходы на войну с Украиной.

«Если российская экономика в итоге выйдет из военного положения, рубль также вернется к более нормальным уровням. Сейчас идеальные условия для дальнейшего укрепления [валюты]», — сказал представитель инвестиционно-банковской фирмы Istar Capital Искандер Луцко.

Российская экономика во многом ориентирована на экспорт, поэтому слишком крепкая национальная валюта может стать для нее проблемой. Слишком крепкий рубль тормозит экономический рост: доходы государственного бюджета от экспорта сокращаются, а отечественные товары становятся менее конкурентоспособными по сравнению с дешевым импортом.

