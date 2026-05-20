Умер академик Вадим Покровский, занимавшийся борьбой со СПИДом в СССР и России

Академик РАН Вадим Покровский, занимавшийся профилактикой и борьбой со СПИДом, умер в возрасте 71 года.

Российская академия наук

Покровский еще в конце 1980-х годов возглавил специализированную научно-исследовательскую лабораторию эпидемиологии и профилактики СПИДа. «Он стоял у истоков борьбы с ВИЧ-инфекцией в нашей стране, работая с первыми случаями и вспышками заболевания», — говорится в некрологе, который опубликовал Роспотребнадзор.

При его непосредственном участии в 1980-90-е годы прошлого века был выявлен «нулевой пациент» <…>, разработана сама методология и система борьбы с ВИЧ-инфекцией, которая легла в основу создания общероссийской сети центров по профилактике и борьбе со СПИДом.

Покровский — автор более 700 научных публикаций и книг.

