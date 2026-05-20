Певец Ярослав «Шаман» Дронов перед концертом в Твери посетил выставку картин своей поклонницы Жанны Сивцовой «Я рисую Shaman» — и перекрестился перед своими портретами. Видео этого эпизода опубликовали в соцсетях.

Ролик опубликовали в фанатском паблике Дронова. Там же пояснили, что эпизод, попавший на видео, произошел во дворце культуры «Пролетарка». Там 19 и 20 мая проходят концерты певца. В фойе ДК при этом выставили картины Сивцовой.

Неясно, знал ли Дронов о том, что его снимают, а также о дальнейшем распространении ролика. Видео выглядит так, будто певца сняли очевидцы.

На записи Дронов подписывает что-то на стойке с мерчем в фойе рядом с картинами. Затем он в сопровождении двух мужчин подходит к своим портретам и крестится перед ними.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию. Журналистка Ксения Собчак отметила: «Дай бог каждому такую самооценку». Пользователи «ВКонтакте» под одним из перепостов видео сравнили певца с Хоумлендером (Патриотом) — главным суперзлодеем сериала «Пацаны» и одноименного комикса.

В РПЦ вступились за Шамана. Священник и блогер Павел Островский отметил, что не стоит воспринимать жест певца так, будто Шаман молился на самого себя. По его словам, перед теми, кто молится не в храме, «всегда будет что-то странное». «Человек помолился — молодец», — добавил Островский.

Официальный представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе тоже усомнился, что Дронов, «будучи православным», перекрестился именно на свой портрет. Он отметил, что каждый верующий может креститься, где ему угодно.

Сам Шаман прокомментировал РИА Новости свой поступок так: «Крестное знамение — это моя вера, а за свою веру и жизнь я буду отвечать только перед богом, а не перед теми, кто ищет, кого распять».

В феврале в соцсетях и медиа обсуждали ролик, на котором Шаман лижет лед на озере Байкал. Запись с пометкой «18+» опубликовал сам певец.

Шаман приобрел популярность на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, выпустив ультрапатриотические песни «Я русский» и «Встанем». Певец поддерживает политику властей России и войну, он находится под западными санкциями.

