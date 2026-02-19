Певец Шаман полизал лед на Байкале. Он «не перестает восхищаться красотами нашей родины необъятной»

Певец Ярослав «Шаман» Дронов опубликовал ролик с пометкой «18+», в котором он лижет лед на озере Байкал.

«Ну что, родные, попробуем самое чистое озеро в мире — Байкал — на вкус», — говорит на камеру артист, стоя на коленях на льду озера.

Попробовав лед на вкус несколько раз, он заключает: «А это вкусно!»

В другом ролике с Байкала певец говорит: «Не перестаю восхищаться красотами нашей родины необъятной».

Видео с Шаманом, лижущим лед, сразу завирусилось в соцсетях. Пользователи шутят, что теперь озеро Байкал больше не самое чистое, и предлагают свои варианты того, что нужно полизать певцу в других местах России.