Певец Шаман полизал лед на Байкале. Он «не перестает восхищаться красотами нашей родины необъятной»
Источник: Шаман
Певец Ярослав «Шаман» Дронов опубликовал ролик с пометкой «18+», в котором он лижет лед на озере Байкал.
«Ну что, родные, попробуем самое чистое озеро в мире — Байкал — на вкус», — говорит на камеру артист, стоя на коленях на льду озера.
Попробовав лед на вкус несколько раз, он заключает: «А это вкусно!»
В другом ролике с Байкала певец говорит: «Не перестаю восхищаться красотами нашей родины необъятной».
Видео с Шаманом, лижущим лед, сразу завирусилось в соцсетях. Пользователи шутят, что теперь озеро Байкал больше не самое чистое, и предлагают свои варианты того, что нужно полизать певцу в других местах России.