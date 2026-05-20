Сенат США проголосовал за ограничение военных полномочий Трампа. Семь предыдущих попыток провалили республиканцы

Сенат США принял резолюцию, которая обязывает президента США Дональда Трампа согласовывать любые военные действия с конгрессом, сообщает Reuters.

Голосование по процедурной мере, которое проводят перед основным голосованием, прошло 19 мая. «За» проголосовали 50 сенаторов (в основном демократы и республиканцев), против выступили 47 (в основном республиканцы и один ). Трое республиканцев пропустили голосование.

Авторы инициативы настаивают, что, согласно Конституции, право направлять войска на войну принадлежит конгрессу, а не президенту. Если документ пройдет дальнейшее голосование, Трампу потребуется разрешение конгресса, чтобы продолжать войну с Ираном.

Как отмечает Reuters, помимо основного голосования в сенате резолюция должна пройти через палату представителей, которую контролируют республиканцы, и набрать две трети голосов как в палате представителей, так и в сенате, чтобы преодолеть ожидаемое вето Трампа.

Представители Республиканской партии заблокировали семь предыдущих попыток продвинуть аналогичные резолюции в сенате. Также они провалили три резолюции о военных полномочиях в палате представителей в этом году.

Сенат впервые рассмотрел законопроект о военных полномочиях в 2025 году после того, как США нанесли удары по ядерным объектам Ирана в июне. Второе голосование провели уже в этом году, 5 марта, вскоре после начала войны США и Израиля с Ираном.

Согласно закону США о военных полномочиях 1973 года, президент может вести военные действия в течение 60 дней, после чего должен либо завершить их, либо получить разрешение конгресса, либо получить 30-дневную отсрочку. 60-дневный срок истек 1 мая. В тот же день Трамп объявил, что временное перемирие с Ираном «положило конец» военным действиям.

«Шоу и дипломатия — это противоположные вещи» США продлевают перемирие, а Иран отказывается вести переговоры — как это вообще возможно? И у кого сильнее позиция? Отвечает бывший дипломат Борис Бондарев

